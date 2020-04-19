Усик и Ломаченко поздравили всех с Пасхой вместе с российскими актерами и священниками

Спортсмены приняли участие в уникальном поздравлении.

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик приняли участие в уникальном флешмобе.

Спортсмены вместе с российским актерами Андреем Мерзликиным, Аленой Горенко, белорусским актером Андреем Свиридовым, рэпером Бастой, а также митрополитом Лукой и иереем Андреем Долгополовым зачитали религиозное стихотворение, которое посвящено празднику Пасхи.

Ранее в Сети появилось видео спарринга Ломаченко и Беринчика.