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Усик и Ломаченко поздравили всех с Пасхой вместе с российскими актерами и священниками

Комментариев: 6
Спортсмены приняли участие в уникальном поздравлении.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
www.instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик приняли участие в уникальном флешмобе.

Спортсмены вместе с российским актерами Андреем Мерзликиным, Аленой Горенко, белорусским актером Андреем Свиридовым, рэпером Бастой, а также митрополитом Лукой и иереем Андреем Долгополовым зачитали религиозное стихотворение, которое посвящено празднику Пасхи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес ☦️

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее в Сети появилось видео спарринга Ломаченко и Беринчика.

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Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, вне игры, видео, праздник
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Комментариев (6)
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БРОКЕР_666    19.04.2020, 11:15
Оценка:  0
БРОКЕР_666
Виталя Кличко хоч і не може зв"язати жодного речення рідною та співучою мовою, но он хоть не ручкается с оккупантами
гость  (аноним)  19.04.2020, 11:04
Оценка:  +1
гость
Кацапы подпалили чернобыльский лес, житомирские леса, а Вы с этими скотами дружбу водите.
БРОКЕР_666    19.04.2020, 11:09
Оценка:  0
БРОКЕР_666
клинические муд0звоны
гость  (аноним)  19.04.2020, 10:44
Оценка:  +3
гость
Кацап ведёт войну против нас. Напоминаю. Погибли тысячи лучших украинских воинов. Какие друзья, нам - козломордые захватчики?
гость  (аноним)  19.04.2020, 10:42
Оценка:  +3
гость
Саша и Вася спасибо. А без кацапов можно было?
БРОКЕР_666    19.04.2020, 10:41
Оценка:  0
БРОКЕР_666
два дыбила - это сила
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