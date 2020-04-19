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Хэй: Усик не понимает, какой мощью обладает Чисора

Комментариев: 2
Британец проводит тяжелые тренировки.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй поделился мнением о поединке его подопечного с Александром Усиком.

“Усик входит в пятерку лучших боксеров по мнению всех экспертов, он олимпийский чемпион и никогда не проигрывал. Он был абсолютным чемпионом в крузервейте.

Дерек Чисора всего проиграл девять боев. Многие считают, что он прошел свой пик. Поверьте, я его никогда не видел таким, каким он сейчас есть в тренировочном лагере.

Мне кажется, что Усик просчитался. Он не понимает, насколько хорош и силен Чисора. Он похож на быка, абсолютно тверд, и он все еще продолжает усердно тренироваться“, - приводит слова Хэя talkSport.

Напомним, что бой Усика и Чисоры перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

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Теги: Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    19.04.2020, 09:46
Оценка:  0
vladimir30kh
Как хочется быстрее увидеть отпи.зженного дурачка Усрусика
blya-tolyan    19.04.2020, 09:17
Оценка:  0
blya-tolyan
Дерек жги!!! Украина за тебя.
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