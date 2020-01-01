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Джошуа: Провел бы бой с Фьюри, но при пустых трибунах

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Британец считает, что вряд ли сможет договориться о поединке с "цыганским королем" после завершения пандемии коронавируса.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал, при каком условии он готов провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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“Если бы Эдди Хирн сказал, что он организовал бой с Тайсоном Фьюри в безопасных условиях и при пустых трибунах, то я бы согласился. Если я не приму этот бой сейчас, то сомневаюсь, что Фьюри будет доступен после разрешения сложившейся ситуации.

Конечно, сражаться перед 80 тысячами людей имеет значение - это оказывает влияние на вашу психику, на вашу уверенность.

Я выступаю ради толпы, при их поддержке у меня появляется желание сделать все возможное для победы“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene со ссылкой на DAZN.

Напомним, Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри
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