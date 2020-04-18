Переключиться на мобильную версию

"Я не расист и никогда им не буду": Хэйни прокомментировал свои слова о "белом парне"

Комментариев: 0
Американский боксер попал в щекотливую ситуацию.
Дэвин Хэйни
Дэвин Хэйни
Boxing Scene

Американский легковес Дэвин Хэйни в интервью YouTube-каналу 78SPORTSTV сделал громкое заявление, из-за которого некоторые сочли его расистом.

Читай также: Хэйни - о сопернике Ломаченко: Лопес не смог меня ни разу ударить во время спарринга

"Я никогда в жизни не проиграю белому парню. Мне плевать, что скажут по этому поводу. Нет белого парня, который побьет меня. Нет ни одного дня в неделе, когда такое может случиться. Если я 10 раз выйду в ринг против белого, я 10 раз его побью", - сказал Хэйни.

После этого боксеру пришлось ответить на критику и обвинения в расизме.

"Я не расист и никогда не буду расистом. Я просто в погоне за величием. Непобедимый", - написал Хэйни на странице в Twitter.

Ранее Дэвин Хэйни заявил, что хочет добиться того, чтобы его имя жило дольше, чем он.

Поделись:
Теги: бокс, Дэвин Хэйни, расизм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь