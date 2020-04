"Я не расист и никогда им не буду": Хэйни прокомментировал свои слова о "белом парне"

Американский легковес Дэвин Хэйни в интервью YouTube-каналу 78SPORTSTV сделал громкое заявление, из-за которого некоторые сочли его расистом.

"Я никогда в жизни не проиграю белому парню. Мне плевать, что скажут по этому поводу. Нет белого парня, который побьет меня. Нет ни одного дня в неделе, когда такое может случиться. Если я 10 раз выйду в ринг против белого, я 10 раз его побью", - сказал Хэйни.

После этого боксеру пришлось ответить на критику и обвинения в расизме.

"Я не расист и никогда не буду расистом. Я просто в погоне за величием. Непобедимый", - написал Хэйни на странице в Twitter.

I’m not racist and I never will be a racist. I’m chasing greatness.#Undefeated pic.twitter.com/i6VPG61Gdo