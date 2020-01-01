Джошуа: В прошлом году Уайт отказался от титульного боя

Британец уверен, что сейчас бой с Уайтом будет не очень хорошим.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал, что Диллиан Уайт мог получить титульный бой в прошлом году.

“Уайт гнался за титульным шансом и я предложил ему в апреле прошлого года поединок, но он отказался.

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Возможно, он хотел титул WBC, и тогда я бы понял его отказ. Но теперь пояс у Фьюри, и если мы подеремся, единственный шанс Уайта на пояс - бой со мной.

Когда я разберусь с Фьюри, пость приходит Диллиан, ему тоже достанется. Сомневаюсь, что это будет хороший бой, ведь он будет в одну калитку“, - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Отметим, что в 2015 году боксеры уже встречались - тогда Джошуа отправил Уайта в нокаут в 7-м раунде.

Ранее Энтони Джошуа признался, что лучший момент в его карьере - победа над Владимиром Кличко.