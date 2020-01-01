Переключиться на мобильную версию

Джошуа: В прошлом году Уайт отказался от титульного боя

Комментариев: 0
Британец уверен, что сейчас бой с Уайтом будет не очень хорошим.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал, что Диллиан Уайт мог получить титульный бой в прошлом году.

“Уайт гнался за титульным шансом и я предложил ему в апреле прошлого года поединок, но он отказался.

Читай также: Арум - о предложение Джошуа на бой с Фьюри: Что он курит?

Возможно, он хотел титул WBC, и тогда я бы понял его отказ. Но теперь пояс у Фьюри, и если мы подеремся, единственный шанс Уайта на пояс - бой со мной.

Когда я разберусь с Фьюри, пость приходит Диллиан, ему тоже достанется. Сомневаюсь, что это будет хороший бой, ведь он будет в одну калитку“, - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Отметим, что в 2015 году боксеры уже встречались - тогда Джошуа отправил Уайта в нокаут в 7-м раунде.

Ранее Энтони Джошуа признался, что лучший момент в его карьере - победа над Владимиром Кличко.

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь