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Арум: Я буду проводить закрытые бои, если обеспечу безопасность участников

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Промоутер рассказал, как можно проводить тестирование перед поединками.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Известный промоутер и глава компании Top Rank Боб Арум рассказал, как сможет организовывать бои за закрытыми дверями.

"Я не собираюсь проводить закрытые бои только ради того, чтобы он состоялся. Я готов это провернуть, если я гарантирую безопасность всем участникам.

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В первую очередь, нужно быстро тестировать всех. Сейчас есть тесты, которые дают результат уже через пять минут. Тестировать будем бойцов, операторов, участников пресс-конференций.

К примеру, у нас бой в субботу, и мы в четверг тестируем бойцов, и еще раз проверяем их в день боя. Мазок из ноздри не отнимет у бойцов много сил. Да, будет риск остаться без боя в последний момент, но мы обезопасим окружающих", - цитирует Арума Boxing Scene.

Ранее Боб Арум сообщил, когда может состояться бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: бокс, Боб Арум
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  18.04.2020, 16:08
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Пускай возьмет нашего Поветкина. Витязь резво раздвинет ягодицы, возьмут мазок.
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