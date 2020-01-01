Деревянченко: Не смогли договориться с Альваресом, потому что он диктовал свои условия

Украинец проведет бой сразу после завершения карантина.

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко рассказал о планах на будущее.

“Бой будет сразу после завершения карантина. Если поединки начнутся в августе, то, думаю, в сентябре выйду в ринг. Изначально мой следующий бой должен был состояться в мае. Договаривались с Саулем Альваресом, но так и не договорились. В любом случае, в мае должен был боксировать.

Конечно, я хотел бы встретиться с Саулем. Это был бы очень крупный бой, ведь он мега-боксер. В переговорах с Альваресом чувствовалась ультимативность, из-за этого и не получилось договориться. Он пытался диктовать свои условия, но зачем? Если не хочешь, не соглашайся“, - заявил украинец во время прямого эфира в Instagram-аккаунте LuckyPunchNet.

Ранее Сергей Деревянченко выразил желание провести реванш против Геннадия Головкина.