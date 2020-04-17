Уайлдер: Со временем я расскажу, почему проиграл Фьюри

Американец ждет третьего боя.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о поединке с Тайсоном Фьюри, где он уступил техническим нокаутом в седьмом раунде.

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“Я проиграл Фьюри в реванше, но тот бой ничего не значит. Наступит время, когда я выйду и расскажу о том, о чем должен рассказать. Фьюри знает, что в реванше я не был собой. Многие говорят, что я не был настоящим Уайлдером. Но со временем я расскажу, почему проиграл Фьюри.

С нетерпением жду нашего третьего боя. Фьюри должен быть готов встретиться со мной, когда наступит время. Я знаю, что я король хэвивейта. Я понимаю, что веду за собой многих болельщиков бокса. Это большая честь для меня“, - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Ранее стало известно, когда Уайлдер и Фьюри проведут третий бой.