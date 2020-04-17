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Арум - о предложение Джошуа на бой с Фьюри: Что он курит?

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У боксеров запланированы другие бои.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал слова Энтони Джошуа, который вызвал Тайсона Фьюри на бой.

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“Если быть честным, когда я впервые об этом прочитал, то подумал, что это просто фейк. Я понятия не имею, что курит Энтони. Его ждет бой с Пулевым, он не должен говорить о поединке с Фьюри.

Нет никаких шансов на то, что Кубрат отойдет в сторону и позволит провести этот бой. Тем более, Фьюри будет боксировать с Деонтеем Уайлдером“, - цитирует Арума World Boxing News.

Отметим, что Руис вызвал Джошуа на третий поединок.

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Теги: Боб Арум, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, бокс
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