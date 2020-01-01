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Ломаченко сообщил, почему его бой с Дэвисом не может состояться

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Во всем виноваты промоутеры.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, почему его бой с обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом не может состояться.

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“Сейчас я сомневаюсь, что поединок можно будет организовать. Может быть Дэвис хочет бой, но его промоутеры не позволят нам сделать это.

Могу сказать, что наш вес сейчас очень интересный и без Дэвиса. Появляется много перспективных ребят, при чем, сильные не только чемпионы, но и те, кто находятся в рейтингах ниже. Я считаю, что у нас сложный дивизион“, - приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Ранее промоутер украинца высказался о бое Ломаченко - Дэвис.

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Теги: Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, бокс
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