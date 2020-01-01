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Джошуа: Победа над Кличко - лучший момент в моей карьере

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Британец гордится своим успехом.
Энтони Джошуа - Владимир Кличко
Энтони Джошуа - Владимир Кличко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа назвал самый важный бой в своей карьере.

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“Я считаю, что самым лучшим моментом в карьере была победа над Владимиром Кличко. Могу сказать, что это главный бой в моей карьере.

Кроме этого, победа над Диллианом Уайтом была очень сладкой для меня. Всегда буду так считать. Это было противостояние северного и южного Лондона. Это многое значит“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Джошуа бросил вызов Фьюри.

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Теги: Энтони Джошуа, Владимир Кличко, бокс, Диллиан Уайт
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