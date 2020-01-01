Арум сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Промоутеру все равно, кто победит.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сделал прогноз на бой между обладателем поясов WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко и чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

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“Я могу предположить, что поединок может завершиться победой любого из них. Мы знаем сильные стороны Ломаченко и сильные стороны Лопеса. Сейчас пришло время, чтобы они проявили их в ринге.

Лопес имеет нокаутирующий удар. Многие говорят, что если он и победит, то только нокаутом. Но Ломаченко также нокаутировал большинство своих соперников, так что он тоже может победить досрочно.

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Если же бой продлится всю дистанцию, то Ломаченко получит больше шансов, ведь он более техничен и имеет перевес в навыках. Но Лопес тоже хороший боксер.

Для нас нет разницы, кто победит в бою. Выигрыш популярности бокса зависит лишь от того будет это хороший бой. Люди хотят получить бой, который отвечает своему хайпу. Если они это получат, то будут удовлетворены, кто бы не победил“, заявил Арум в интервью FightHype.com.

Ранее стало известно, когда может состояться бой Ломаченко - Лопес.