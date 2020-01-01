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Стало известно, когда может состояться бой Ломаченко - Лопес

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Существует вероятность, что поединок пройдет осенью.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда может состояться бой украинца против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

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“Лопес сумел нокаутировать Комми, хотя до этого такого не случалось. Теофимо не был фаворитом боя. Он встретился с Комми лицом к лицу и отправил его в нокаут.

Мы хотели организовать бой Ломаченко - Лопес в конце мая. Но, вмешалась ситуация с коронавирусом. Сейчас я надеюсь, что мы сможем провести бой в сентябре или октябре“, - рассказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, что поединок Лопеса и Ломаченко, который был запланирован на май, отменен.

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Теги: Боб Арум, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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