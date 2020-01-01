Стало известно, когда может состояться бой Ломаченко - Лопес

Существует вероятность, что поединок пройдет осенью.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда может состояться бой украинца против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

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“Лопес сумел нокаутировать Комми, хотя до этого такого не случалось. Теофимо не был фаворитом боя. Он встретился с Комми лицом к лицу и отправил его в нокаут.

Мы хотели организовать бой Ломаченко - Лопес в конце мая. Но, вмешалась ситуация с коронавирусом. Сейчас я надеюсь, что мы сможем провести бой в сентябре или октябре“, - рассказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, что поединок Лопеса и Ломаченко, который был запланирован на май, отменен.