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Редкач: В США мало говорят об Усике

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Украинец рассказал о популярности наших боксеров.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, рассказал, кто из его соотечественников пользуется большой популярностью в США.

“Я бы не сказал, что в США много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел отличный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим.

Говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе“, - сказал Редкач в прямом эфире Pro Boxing UA в Instagram.

Отметим, что на счету Усика три боя в США - против Табисо Мчуну, Майкла Хантера и Чазза Уизерспуна.

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Теги: бокс, Александр Усик, Иван Редкач
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