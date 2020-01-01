Редкач: В США мало говорят об Усике

Украинец рассказал о популярности наших боксеров.

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, рассказал, кто из его соотечественников пользуется большой популярностью в США.

“Я бы не сказал, что в США много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел отличный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим.

Говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе“, - сказал Редкач в прямом эфире Pro Boxing UA в Instagram.

Отметим, что на счету Усика три боя в США - против Табисо Мчуну, Майкла Хантера и Чазза Уизерспуна.