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Красюк: Есть вероятность того, что бой Усик - Чисора состоится в Саудовской Аравии

Комментариев: 2
Промоутер рассказал об условиях проведения поединка.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

Менеджер украинского супертяжеловеса Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что бой украинца против Дерека Чисоры может пройти в Саудовской Аравии.

“Если карантин, жесткий локдаун, который сейчас действует в большинстве стран мира, завершится в Саудовской Аравии раньше, чем он закончится в Великобритании, то есть вероятность того, что бой Усик - Чисора состоится именно на территории Саудовской Аравии“, - сказал Красюк в комментарии Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Чисоры может состояться в июле.

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Теги: бокс, Александр Красюк, Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.04.2020, 08:18
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гость
а они чтут ананиста лагеного петушка степана бандеру - Соплю по прозвищу Баба с разорванным на зоне приводом задним и орущим на параше.
гость  (аноним)  17.04.2020, 08:15
Оценка:  0
гость
я не пойму почему в украине чтут пятухов и пида расов всех мастей. что случилось с мозгами коронавирусных зомби. поясните мне майдауноголовые. пацан на рингах бьется за свою страну Украину а они визжат как мрази.
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