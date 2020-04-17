Красюк: Есть вероятность того, что бой Усик - Чисора состоится в Саудовской Аравии

Промоутер рассказал об условиях проведения поединка.

Менеджер украинского супертяжеловеса Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что бой украинца против Дерека Чисоры может пройти в Саудовской Аравии.

“Если карантин, жесткий локдаун, который сейчас действует в большинстве стран мира, завершится в Саудовской Аравии раньше, чем он закончится в Великобритании, то есть вероятность того, что бой Усик - Чисора состоится именно на территории Саудовской Аравии“, - сказал Красюк в комментарии Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Чисоры может состояться в июле.