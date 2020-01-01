Кличко: Сила воли помогает нам в достижении наших целей
Украинец рассказал о правиле, которое помогает в жизни.
Экс-чемпион мира Владимир Кличко поделился своим правилом, которое соблюдает, чтобы достичь успеха в жизни.
“За почти тридцать лет профессиональной карьеры я раз за разом убеждался, что сила воли определяет разницу между победой и поражением.
В повседневной и профессиональной жизни действуют одинаковы правила: Сила воли помогает нам в достижении наших целей“, - написал Кличко в Facebook.
Ранее Кличко рассказал о секрете, который помогает в жизни.
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