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Кличко: Сила воли помогает нам в достижении наших целей

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Украинец рассказал о правиле, которое помогает в жизни.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Экс-чемпион мира Владимир Кличко поделился своим правилом, которое соблюдает, чтобы достичь успеха в жизни.

“За почти тридцать лет профессиональной карьеры я раз за разом убеждался, что сила воли определяет разницу между победой и поражением.

В повседневной и профессиональной жизни действуют одинаковы правила: Сила воли помогает нам в достижении наших целей“, - написал Кличко в Facebook.

Ранее Кличко рассказал о секрете, который помогает в жизни.

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Теги: Владимир Кличко, бокс, вне игры, фото
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