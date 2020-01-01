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Берчельт: Ломаченко на втором месте после Сауля Альвареса

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Боксер намерен сразиться с украинцем.
Мигель Берчельт
Мигель Берчельт
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт заявил, что Василий Ломаченко один из лучших боксеров дивизиона.

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“Я с большим удовольствием согласился бы на поединок против Ломаченко. Сейчас Василий входит в топ-3 лучших бойцов мира. Мне кажется, что он на втором месте после Сауля Альвареса.

После пандемии коронавируса я планирую начать готовиться к поединку против Оскара Вальдеса. А уже после этого мы будем думать о переходе в легкий вес и боя с кем-то вроде Ломаченко. Кроме этого, мне интересен бой против Теофимо Лопеса“, - цитирует Берчальта Fightnews.

Ранее промоутер Берчельта высказался о возможном поединке против Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, Мигель Берчельт, бокс, Сауль Альварес
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