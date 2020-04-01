Переключиться на мобильную версию

Арум высказался о возможном бое Ломаченко - Дэвис

Комментариев: 0
Для организации боя необходим один лишь телефонный звонок.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о возможном бое Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса.

Читай также: Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от весовой категории

“Вы должны задать вопрос о потенциальном бое Дэвиса с победителем Ломаченко - Лопес Флойду Мейвезеру, который является его промоутером.

Флойд прекрасно знает, что если его парень будет готов встретиться с победителем боя Ломаченко - Лопес, то он сможет без проблем дозвониться до нас. Мы, в свою очередь, с удовольствием организуем этот крупный бой.

У Дэвиса огромное число болельщиков, особенно среди городских общин“, - приводит слова Арума Boxing News24.

Ранее стало известно, с кем может подраться Ломаченко в случаи победы над Лопесом.

Поделись:
Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис, бокс, Флойд Мейвезер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь