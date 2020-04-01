Арум высказался о возможном бое Ломаченко - Дэвис
Для организации боя необходим один лишь телефонный звонок.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о возможном бое Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса.
Читай также: Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от весовой категории
“Вы должны задать вопрос о потенциальном бое Дэвиса с победителем Ломаченко - Лопес Флойду Мейвезеру, который является его промоутером.
Флойд прекрасно знает, что если его парень будет готов встретиться с победителем боя Ломаченко - Лопес, то он сможет без проблем дозвониться до нас. Мы, в свою очередь, с удовольствием организуем этот крупный бой.
У Дэвиса огромное число болельщиков, особенно среди городских общин“, - приводит слова Арума Boxing News24.
Ранее стало известно, с кем может подраться Ломаченко в случаи победы над Лопесом.
Полная версия правил