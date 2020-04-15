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"Шел н-ный день карантина": Гвоздик опубликовал фото с бензопилой

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Украинец опубликовал забавное фото в свой день рождения.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk/

Украинский боксер Александр Гвоздик находится на карантине в США из-за пандемии коронавируса.

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Спортсмен решил навести порядок в своем дворе и для этого использовал бензопилу и секатор, а на своей страничке в Instagram он опубликовал соответствующий снимок.

"Шел н-ный день карантина, они развлекались, как могли..." - подписал Гвоздик фото.

Примечательно, что Гвоздик сделал публикацию 15 апреля - в этот день он отпраздновал свой 33-й день рождения.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик хочет взять реванш у Артура Бетербиева, однако россиянин не видит в этом смысла.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, фото, Instagram
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