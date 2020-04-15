"Шел н-ный день карантина": Гвоздик опубликовал фото с бензопилой

Украинец опубликовал забавное фото в свой день рождения.

Украинский боксер Александр Гвоздик находится на карантине в США из-за пандемии коронавируса.

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Спортсмен решил навести порядок в своем дворе и для этого использовал бензопилу и секатор, а на своей страничке в Instagram он опубликовал соответствующий снимок.

"Шел н-ный день карантина, они развлекались, как могли..." - подписал Гвоздик фото.

Примечательно, что Гвоздик сделал публикацию 15 апреля - в этот день он отпраздновал свой 33-й день рождения.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик хочет взять реванш у Артура Бетербиева, однако россиянин не видит в этом смысла.