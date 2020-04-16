Бетербиев: Я хочу провести поединок против Усика

Россиянин назвал трех боксеров, против которых хотел бы сразиться.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал с кем бы хотел бы провести бои.

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“Три боксера, с которыми хотел бы встретиться? В первую очередь мне бы хотелось провести бой с Александром Усиком. Хотел бы подраться с Канело. И организовать объединительный бой за четыре пояса в моем весе. Не имеет значения с кем.

Гвоздик? Он хороший боксер. Ему нужно провести бои с кем-то из других чемпионов. Например, с Дмитрием Биволом. Вот если у него будет титул, то я бы провел с ним еще один поединок. А так я не вижу смысла в еще одном бою. Я выиграл у него и по любителям, и по профессионалам“, - приводит слова Бетербиева Федерация бокса России.

Ранее сообщалось, что Бетербиев получил штраф за поездку на шашлыки во время карантина.