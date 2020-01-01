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Джошуа бросил вызов Фьюри

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Британец призвал "цыганского короля" попытаться доказать, что он - номер один.
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа бросил вызов обладателю титула WBC в хэвивейте Тайсону Фьюри.

"Фьюри, выходи в ринг со мной. Если ты хочешь называть себя номером один в мире, то ты должен провести бой со мной. У меня все остальные титулы в хэвивейте, так что наш бой имеет смысл.

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Наш поединок нужен, чтобы в супертяжелом весе был единственный доминатор, который будет абсолютным чемпионом мира, объединив все пояса. Для того, чтобы быть лучшим, мне нужно встретиться с Фьюри, ведь у него пояс WBC.

Было бы здорово сказать Пулеву, чтобы он сейчас немного подождал. А еще нужно сказать Уайлдеру, что у нас есть более важный бой и пусть он наслаждается своим алабамским цыпленком, пока мы будем шуметь в Великобритании.

Наш бой с Фьюри должен состоятся, ведь такого момента, как сейчас, больше уже не будет", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксер Энди Руис вызвал Энтони Джошуа на третий бой.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри
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