Хэйни - о сопернике Ломаченко: Лопес не смог меня ни разу ударить во время спарринга

Теофимо перестал остро говорить в сторону американца.

Американский легковес Дэвин Хэйни поделился мнением о Теофимо Лопесе.

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“Во время нашего спарринга Теофимо не смог меня ударить. Перед тем, как мы провели тренировку вместе, он всем рассказывал, что остановит меня. Но после нашей встречи он изменил свою речь.

Лопес больше не говорил ничего подобного. Вы видите, как он ведет себя, когда мы оказываемся рядом. Он знает всю правду. Он не смог меня ударить. Я говорю вам правду.

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У меня нет к нему никакого негатива или ненависти. Когда я спарринговал с Лопесом, то я не увидел в нем ничего особенного. О некоторых парнях складывается мнение, что у них есть талант. Ты выходишь с ними на спарринг с мыслями о том, что надо показать свое лучшее выступление.

Когда я спарринговал с Теофимо, то это была обычная тренировка. Я сейчас не пытаюсь его унизить, а просто говорю правду“, - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его перенесли из-за коронавируса.