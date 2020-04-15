Уайлдер рассказал о травме, полученной в бою с Фьюри

Американец утверждает, что восстановление проходит хорошо и он ждет возвращения в ринг.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сообщил, что получил травму во время второго поединка с Тайсоном Фьюри.

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“Восстановление идет хорошо, сейчас я прохожу терапию. Я получил травму левого бицепса в поединке с Фьюри, но все будет хорошо. Я полностью сосредоточен на восстановлении, выздоровлении и скорейшем возвращении в ринг.

Я надеюсь, что в скором времени решится ситуация с коронавирусом, мы вернемся к тренировочному лагерю. Я бы смог подготовиться к поединку в конце года. Пока что я не могу заниматься, но жду, когда у меня будет эта возможность.

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Когда я залечу руку, то вернусь к упражнениям. Я очень хочу заниматься своим любимым делом“, - приводит слова Уайлдера metro.co.uk со ссылкой на подкаст PBC.

Ранее сообщалось, когда Уайлдер и Фьюри проведут третий бой.