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Мейвезер опубликовал трогательный ролик в память об умершем дяде

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В середине марта в семье известного экс-боксера произошла трагедия.
Архивный снимок Роджера и Флойда Мейвезеров
Архивный снимок Роджера и Флойда Мейвезеров
instagram.com/floydmayweather/

В марте скончался 58-летний экс-боксер, тренер и дядя Флойда Мейвезера Роджер.

Флойд был глубоко опечален смертью близкого человека и опубликовал трогательное видео в память о нем.

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"Покойся с миром, дядя Роджер. Спасибо за все воспоминания. Ушел, но никогда не будешь забыт", - написал Мейвезер-младший под видео в Instagram.

Напомним, незадолго до смерти дяди обнаружили мертвой экс-жену Флойда Мейвезера, которая родила боксеру троих детей.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер, видео, смерть, Флойд Мейвезер-младший
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