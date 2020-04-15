Мейвезер опубликовал трогательный ролик в память об умершем дяде

В середине марта в семье известного экс-боксера произошла трагедия.

В марте скончался 58-летний экс-боксер, тренер и дядя Флойда Мейвезера Роджер.

Флойд был глубоко опечален смертью близкого человека и опубликовал трогательное видео в память о нем.

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"Покойся с миром, дядя Роджер. Спасибо за все воспоминания. Ушел, но никогда не будешь забыт", - написал Мейвезер-младший под видео в Instagram.

Напомним, незадолго до смерти дяди обнаружили мертвой экс-жену Флойда Мейвезера, которая родила боксеру троих детей.