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Курьез дня: боксер нокаутировал сам себя во время видеоурока

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Спортсмен попал в курьезную ситуацию.

Сэм Максвелл
Сэм Максвелл
Getty Images

Британский боксер первого полусреднего веса Сэм Максвелл (13-0, 11 КО), который является непобедимым на профиринге и обладает поясом чемпиона Европы по версии WBO, попал в курьезную ситуацию.

В Instagram спортсмен опубликовал видео, на котором планировал показать, как правильно выполнять апперкот. Но во время упражнения случайно ударил сам себя. Таким образом, Максвелл поставил себе фингал под глазом.

Подписчики не поверили, что это правда и аргументировали это видео тем, что боксеру захотелось обратить на себя внимание. На следующий день Сэм опубликовал видео, на котором показался с синяком под правым глазом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I wish it was fake. #fakenews #owngoal #blackeye #ko

Публикация от Sam Maxwell (@sammax88)

“Хотелось бы, чтобы это было неправдой“, - подписал боксер видео.

Ранее сообщалось, что украинский боксер убежал от полицейских, преследовавших его за нарушение карантина.

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Теги: Сэм Максвелл, бокс, видео
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