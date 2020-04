Руис вызвал Джошуа на третий поединок

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис выступил с предложением для Энтони Джошуа, чтобы провести третий поединок.

“Я добыл победу в первом бою, а ты - во втором. Давай проведем третий поединок и посмотрим, что будет“, - написал Энди Руис в Twitter.

I got the first one, you got the second. Let‘s run it back a third time and see what’s up 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/wpyWHotQbk