Уайлдер: Я не считаю Фьюри чемпионом

Американец был как зомби в их очном противостоянии.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что не считает Тайсона Фьюри чемпионом.

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“Я не считаю Фьюри чемпионом. Я не могу дать ему этот статус, ведь нас ждет еще один бой. Что касается моего поражения в том поединке, то все, кто меня знает, понимают, что в тот день я не был Деонтеем Уайлдером. Я был - зомби.

Сейчас я до сих переживаю это событие и не могу в него поверить. Со мной было что-то не так. У меня есть желание провести еще один бой. Во мне еще остался огонь, будет финальная битва“, - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Ранее стало известно, когда Уайлдер и Фьюри проведут третий бой.