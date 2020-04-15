Стало известно, с кем может подраться Ломаченко в случаи победы над Лопесом

Промоутер назвал несколько претендентов на бой с украинцем.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможных соперниках Василия Ломаченко после боя с Теофимо Лопеса.

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“У нас есть огромное желание организовать незамедлительный бой с Жервонтой Дэвисом. Но куда интереснее вариант с тем мексиканским пареньком Оскара Де Ла Хойи. Да, я говорю о Райане Гарсиа.

Ведь даже его знают куда больше, чем Дэвина Хэйни. Так что Девин абсолютно не приоритетный выбор. Я не могу утверждать, что вариант с Хэйни меня вообще не интересует. Но он явно не приоритетный. Он очень талантливый проспект. Но у него пока что нет большей аудитории, которая есть у всех остальных.

Знаю, что Эдди Хирн платит ему большие деньги. Но это все на перспективу. Сейчас он их не стоит. Понимаете, о чем я? Это работа в убыток. В США он намного менее раскручен, если сравнивать с Райаном Гарсией или Жервонтой Дэвисом“, - приводит слова Арума Vringe.

Напомним, что Ломаченко ответил на вызов Хэйни в соцсетях.