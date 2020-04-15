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Звезды объединяются: Фьюри пригласил Джошуа на совместные онлайн-тренировки

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"Цыганский король" проводит прямые эфиры в Instagram.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проводит онлайн-тренировки в Instagram.

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“Цыганский король“ приглашает звездных боксеров на совместные занятия. Британец обратился к Энтони Джошуа, чтобы он присоединился к тренировкам, которые Фьюри проводит вместе с женой ежедневно в Instagram.

“Давайте каждый, нам необходимо несколько знаменитостей для тренировок c “Цыганским королем“. Известные пары, кто хочет посоревноваться со мной? 

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У меня нет желания искать вас в телефонной книге. Давайте встретимся здесь - в эфире тренировок по утрам на этой неделе. На это есть хорошая причина - поддерживать общественное здоровье.

Мне бы хотелось, чтобы Энтони Джошуа и его миссис пришли позаниматься с “Цыганским королем“ и его королевой“, - заявил Фьюри в прямом эфире Instagram.

Отметим, что Тайсон назвал коронавирус - самой большой угрозой.

Напомним, что отец Фьюри принял вызов на бой от 56-летнего бодибилдера.

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Теги: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  15.04.2020, 18:14
Оценка:  0
АК-74
Давно не было слышно об Усусике. Может вирусом болеет ? Иконку то лобызал в Лавре. Павлу и Новинскому (кстати, у обоих коронавирус) прислуживал при чаепитии, как ревностное чадо Московского патриархата.
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