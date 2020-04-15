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Хирн рассказал, в какой стране раньше всех может вернуться бокс после пандемии

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Британский промоутер ожидает, что на вершину мирового бокса может взобраться Саудовская Аравия.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн предположил, что первые боксерские поединки после пандемии коронавируса могут пройти в Саудовской Аравии, что усилит роль государства в мировом боксе.

"В первую неделю июля у меня запланировано шоу в Саудовской Аравии, но пока я сомневаюсь в его проведении.

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Думаю, что спорт будет возвращаться по-разному в мире. Сомневаюсь, что мировые правительства соберутся вместе и скажут: "Мы разрешаем спорт во всем мире с 1 июля". Некоторые дисциплины начнутся раньше в одних странах, чем в других.

Думаю, что Аравия будет из тех стран, которые быстрее других вернутся на вершину. Нам нужно будет где-то проводить бои - британские титульники, поединки проспектов, бои pay-per-view за мировые пояса.

В идеале, я бы хотел провести все свои шоу в запланированных местах, но я не могу этим управлять в нынешних условиях", - приводит слова Хирна Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн рассчитывает организовать бой Джошуа - Фьюри в этом году.

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Теги: бокс, Эдди Хирн
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