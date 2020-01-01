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Деревянченко: Хотел бы встретится с Альваресом и провести реванш против Головкина

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Украинец желает завоевать титул чемпиона мира.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко назвал имена соперников, с которыми он хотел бы провести следующий бой.

“Верю, что 2020 год еще станет положительным. Я хочу биться с Саулем Альваресом либо Джермаллом Чарло.

Также мне хотелось бы снова выйти в ринг против Геннадия Головкина. Я стремлюсь показывать себя в топовых боях, чтобы завоевать титул чемпиона мира“, - цитирует его слова BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко может получить титульный бой.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко
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