Альварес: Если бы я думал об участии в ОИ, то никогда не стал бы топ-боксером
Мексиканец раскритиковал спортсменов топ-уровня, которые отбирают мечту у молодых боксеров.
Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал, почему не хочет участвовать в Олимпийских Играх.
“Если бы я ранее думал об участии в Олимпийским играх, то никогда не стал бы топ-боксером и чемпионом мира в разных весовых категориях.
Есть состоявшиеся боксеры, которые хотят участвовать в 2021 году в Играх, отбирая мечту у молодых спортсменов. Я считаю, что будет нечестно, если я заявлюсь на Олимпиаду“, - заявил Альварес в интервью BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Сауль Альварес стал боксером года по версии ESPN.
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