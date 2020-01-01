Альварес: Если бы я думал об участии в ОИ, то никогда не стал бы топ-боксером

Мексиканец раскритиковал спортсменов топ-уровня, которые отбирают мечту у молодых боксеров.

Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал, почему не хочет участвовать в Олимпийских Играх.

“Если бы я ранее думал об участии в Олимпийским играх, то никогда не стал бы топ-боксером и чемпионом мира в разных весовых категориях.

Есть состоявшиеся боксеры, которые хотят участвовать в 2021 году в Играх, отбирая мечту у молодых спортсменов. Я считаю, что будет нечестно, если я заявлюсь на Олимпиаду“, - заявил Альварес в интервью BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес стал боксером года по версии ESPN.