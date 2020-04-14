Бетербиев получил штраф за поездку на шашлыки во время карантина

Боксер нарушил правила в Канаде.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев получил штраф в Канаде за нарушения правил карантина.

Российский боксер был оштрафован канадскими полицейскими за поездку на шашлыки.

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"Со мной и моим другом случился неприятный и в то же время смешной случай. Мы в период карантина выехали на природу в пригород, находящийся в ста километрах от Монреаля, и нас остановили полицейские.

У нас спросили, откуда мы и напомнили, что покидать свой населенный пункт, мы не имеем права. Да, сначала мы попытались сказать, что не знали об этом правиле. Я попытался сказать, что не знаю французский язык, но они нам все равно выписали по тысяче долларов штрафа.

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Но самое главное - сопроводили нас до въезда в Монреаль. Этот инцидент случился пару дней назад", - приводит слова Бетербиева Советский спорт.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач убежал от полицейских, преследовавших его за нарушение карантина.