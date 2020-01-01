Переключиться на мобильную версию

Красюк: Думаем провести бой Усика на Олимпийском

Комментариев: 0
Украинский боксер может провести поединок в Киеве.
Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk/

Глава украинской промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы супертяжеловеса Александра Усика, рассказал, что в будущем планируется провести бой Усика в Киеве на НКС Олимпийский.

"Мы думаем над тем, чтобы провести бой Усика на Олимпийском, и это не шутка, не пустые слова, мы всерьез думаем.

Читай также: Красюк: Возможно, после кризиса Украина станет плацдармом для мирового бокса

Чтобы продать бой, соперник Усика не должен выезжать на коляске. Шучу. Усик должен стать чемпионом мира, проводить защиту своего пояса, а защищать можно только против боксеров, которые находятся в рейтингах.

В рейтинге крайне редко бывают случайные персонажи, поэтому, однозначно, это солидные соперники должны быть", - сказал Красюк в прямом эфире Instagram-аккаунта Ukraine Boxing.

Ранее сообщалось, что Александр Усик ответил всем своим критикам.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Красюк, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь