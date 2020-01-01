Красюк: Думаем провести бой Усика на Олимпийском

Украинский боксер может провести поединок в Киеве.

Глава украинской промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы супертяжеловеса Александра Усика, рассказал, что в будущем планируется провести бой Усика в Киеве на НКС Олимпийский.

"Мы думаем над тем, чтобы провести бой Усика на Олимпийском, и это не шутка, не пустые слова, мы всерьез думаем.

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Чтобы продать бой, соперник Усика не должен выезжать на коляске. Шучу. Усик должен стать чемпионом мира, проводить защиту своего пояса, а защищать можно только против боксеров, которые находятся в рейтингах.

В рейтинге крайне редко бывают случайные персонажи, поэтому, однозначно, это солидные соперники должны быть", - сказал Красюк в прямом эфире Instagram-аккаунта Ukraine Boxing.

Ранее сообщалось, что Александр Усик ответил всем своим критикам.