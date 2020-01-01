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Бивол: Я отношусь к Усику с большим уважением

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Россиянин позитивно отозвался об украинце.
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мнением об украинском боксере Александре Усике.

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“Я отношусь к Усику с большим уважением. Я вообще ко всем спортсменам стараюсь относиться уважительно. Ведь ты понимаешь, что эти люди трудятся каждый день.

Александр - веселый и умный парень. Он вызывает у меня только положительные эмоции“, - рассказал Бивол в прямом эфире промоутерской компании Мир бокса в Instagram.

Ранее Усик записал мотивационное стихотворение.

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Теги: Дмитрий Бивол, Александр Усик, бокс
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