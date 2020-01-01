Бивол: Я отношусь к Усику с большим уважением
Россиянин позитивно отозвался об украинце.
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мнением об украинском боксере Александре Усике.
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“Я отношусь к Усику с большим уважением. Я вообще ко всем спортсменам стараюсь относиться уважительно. Ведь ты понимаешь, что эти люди трудятся каждый день.
Александр - веселый и умный парень. Он вызывает у меня только положительные эмоции“, - рассказал Бивол в прямом эфире промоутерской компании Мир бокса в Instagram.
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