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Кроуфорд: Я не верю в то, что вокруг болеют и умирают люди

Комментариев: 2
Американец считает, что пандемию коронавируса придумали для контроля населения.
Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд высказался о пандемии коронавируса.

“Я не сижу в доме под замком и не верю в то, что вокруг болеют и умирают люди. Хотя нам постоянно говорят об этом. Не исключаю, что нас просто запугивают. Думаю, что власти с какой-то целью пытаются нас контролировать. Но непонятно, для чего.

Нашим миром правят СМИ. Можно сказать все что-угодно и люди начнут это обсуждать, а потом бояться.

Они утверждают, что этот вирус никак не трогает здоровых людей, а влияет на пенсионеров и астматиков. Но то же самое происходит при обычной простуде“, - цитирует американца Boxing Scene.

Ранее похожие мысли по этому поводу выразил Амир Хан.

 

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Теги: бокс, Теренс Кроуфорд
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.04.2020, 12:27
Оценка:  0
гость
Хвора людина)
vladimir30kh    13.04.2020, 12:13
Оценка:  +1
vladimir30kh
Ну вот есть умные боксеры, не то что Усрусик дурачок
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