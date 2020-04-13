Кроуфорд: Я не верю в то, что вокруг болеют и умирают люди

Американец считает, что пандемию коронавируса придумали для контроля населения.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд высказался о пандемии коронавируса.

“Я не сижу в доме под замком и не верю в то, что вокруг болеют и умирают люди. Хотя нам постоянно говорят об этом. Не исключаю, что нас просто запугивают. Думаю, что власти с какой-то целью пытаются нас контролировать. Но непонятно, для чего.

Нашим миром правят СМИ. Можно сказать все что-угодно и люди начнут это обсуждать, а потом бояться.

Они утверждают, что этот вирус никак не трогает здоровых людей, а влияет на пенсионеров и астматиков. Но то же самое происходит при обычной простуде“, - цитирует американца Boxing Scene.

Ранее похожие мысли по этому поводу выразил Амир Хан.