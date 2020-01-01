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Гассиев назвал самого неудобного суперника в супертяжелом весе

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Россиянин хотел бы встретиться в ринге с Энтони Джошуа.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал, с кем из представителей супертяжелого дивизона он хотел бы провести бой.

“Я бы вышел в ринг против Энтони Джошуа. Он - номер один, с кем бы я хотел побоксировать. С Энтони легче всего будет. Затем идет Деонтей Уайлдер. Тайсон Фьюри? Он - самый неудобный соперник. Если никого не будет, то можно и с Фьюри встретиться.

Когда я боксировал в тяжелом весе, с самого первого дня у меня была мечта завоевать чемпионский пояс в этом дивизионе. Сейчас я поменял весовую категорию, и моя цель - стать чемпионом мира в супертяжелом весе“, - отметил Гассиев в интервью Youtube-каналу Usachev TV.

Ранее Мурат Гассиев выразил желание провести бой с Александром Усиком.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев
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