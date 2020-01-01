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Отец Фьюри принял вызов на бой от 56-летнего бодибилдера

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Спортсмен покажет особый стиль в ринге.
Джон и Тайсон Фьюри
Джон и Тайсон Фьюри
instagram.com/gypsyking101/

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри принял вызов на бой от 56-летнего экс-чемпиона Великобритании по бодибилдингу Микки Тео.

“Я отвечу на видео, которое посмотрел в социальных сетях. Бодибилдер хочет драться против меня. Дружок, для меня это не является проблемой. Я тебя не знаю и знать не хочу.

Друг, я тебе кое-что скажу: ты нарываешься на Джона Фьюри, лучшего мужчину после 50 лет в мире. Я уверен в том, что говорю.

Я выйду с тобой в ринг. Но ты мог забыть, что я в свое время сражался с бойцами мирового класса. Мой старый друг, я буду использовать против тебя цыганский стиль, но ты не переживай об этом. Я никогда в жизни не избегал вызовов. Ты упомянул мое имя, так что теперь выходи драться“, - цитирует Джона Фьюри Mirror.

Ранее Джон Фьюри выразил готовность провести поединок против президента UFC.

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Теги: Джон Фьюри, бокс
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