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Хэйни: Я хочу, чтобы мое имя жило дольше, чем смогу прожить я

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Боксер намерен войти в историю.
Дэвин Хэйни
Дэвин Хэйни
www.boxingscene.com

Американский легковес Дэвин Хэйни поделился планами на ближайшее будущее.

“На данный момент в легком весе много больших боев, которые можно организовать. Есть яркие боксеры - Люк Кэмпбелл и Хавьер Фортуна.

Необходимо поскорее заняться организацией таких поединков, ведь такие крупные парни, как я и Теофимо Лопес, скоро поднимутся выше по дивизионам. Я считаю себя одним из лучших боксеров во всем мире. Готов выйти в ринг с любым соперником.

Я люблю деньги, но больше всего хочу, чтобы мое имя жило дольше, чем смогу прожить я. Моя главная цель - чтобы меня упоминали вместе с величайшими“, - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, что Хэйни восстановлен в качестве чемпиона WBC в весе Ломаченко.

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Теги: Дэвин Хэйни, бокс
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