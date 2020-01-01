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Райан Гарсия: Рано или поздно я проведу бой с Ломаченко

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Боксер назвал сильные стороны украинца.
Райан Гарсия
Райан Гарсия
Getty Images

Американский проспект Райан Гарсия поделился мнением о Василии Ломаченко.

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“Сейчас я не знаю, когда в следующий раз выйду на ринг. Но рано или поздно проведу бой с Ломаченко. Понятия не имею, когда это случится. Но в любом случае я очень уважаю Ломаченко.

Василий - очень искусный боец, который полностью посвятил себя боксу. Очевидно, что его уровень бокса, преданность спорту и психология - это то, что сломить невозможно.

Когда я окажусь с ним в ринге, то моя уверенность в победе будет еще выше. Я не знаю, когда состоится мой поединок с Василием. Но я могу попробовать сделать так, чтобы он состоялся,“ - рассказал Гарсия в интервью Youtube-каналу FightHype.com.

Ранее Гарсия заявил, что Ломаченко - ненастоящий чемпион.

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Теги: Райан Гарсия, Василий Ломаченко, бокс
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