Хирн: Для Усика бой с Чисорой - это шаг, который необходим перед поединком с Джошуа

Украинец настроен организовать встречу против Энтони Джошуа.

Эдди Хирн, глава промоутерской компании Matchroom Boxing, поделился мнением о будущем Александра Усика в супертяжелом весе.

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“Команда Усика рассматривает бой с Чисорой как шаг, который необходим перед поединком с Джошуа.

Александр не боится выступать в новом дивизионе, но для него это совершенно другой мир. Это не тяжелый дивизион, где у него прекрасная работа ног. В супертяжах также нужна сила, мощь и мускулы. Если он не сможет открыть это в себе, то остановится на Дереке.

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Я думаю, что именно работа ног может подействовать против Чисоры. Не ударная сила и не мощь. Возможно, в сумме все удары, нанесенные во время поединка и скажутся в бою. Усик - очень точный, его передвижения фантастичны, он также отлично выбирает, куда бить“, - рассказал Хирн в интервью Youtube-каналу FightHype.com.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Чисоры может состояться в июле.