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Хирн: Для Усика бой с Чисорой - это шаг, который необходим перед поединком с Джошуа

Комментариев: 3
Украинец настроен организовать встречу против Энтони Джошуа.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, глава промоутерской компании Matchroom Boxing, поделился мнением о будущем Александра Усика в супертяжелом весе.

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“Команда Усика рассматривает бой с Чисорой как шаг, который необходим перед поединком с Джошуа. 

Александр не боится выступать в новом дивизионе, но для него это совершенно другой мир. Это не тяжелый дивизион, где у него прекрасная работа ног. В супертяжах также нужна сила, мощь и мускулы. Если он не сможет открыть это в себе, то остановится на Дереке.

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Я думаю, что именно работа ног может подействовать против Чисоры. Не ударная сила и не мощь. Возможно, в сумме все удары, нанесенные во время поединка и скажутся в бою. Усик - очень точный, его передвижения фантастичны, он также отлично выбирает, куда бить“, - рассказал Хирн в интервью Youtube-каналу FightHype.com.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Чисоры может состояться в июле.

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Теги: Эдди Хирн, Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.04.2020, 23:50
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гость
Такое впечатление , что он c Ломаченко на зарплате в московском патриархате.
гость  (аноним)  11.04.2020, 23:46
Оценка:  0
гость
Молилась ли ты на ночь Дездемона?
АК-74  (аноним)  11.04.2020, 23:19
Оценка:  0
АК-74
Шансы у лапотного любителя России минимальны. Чем он бить собрался тех молодцов ? Удара нет, не было, да и не будет уже... Получит пиздюлей Усуся, и как побитый щенок, скуля, убежит домой, на/в Россию.
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