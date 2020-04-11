Лопес: Ломаченко - засранец, которого рекламируют как величайшего бойца всех времен

Украинец хочет получить около 8 миллионов долларов за бой.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес высказался о будущем соперники Василии Ломаченко.

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“Ломаченко - всего лишь человек. Этот засранец - обычный боксер, которого рекламируют как величайшего бойца всех времен. Пусть убирается отсюда.

Каждый из нас видел, на что способен Лома. Мы видели все лучшее и худшее в нем. У него было семь лет, чтобы показать все. А теперь вы говорите о 22-летнем Теофимо, который всего три года в игре.

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У Ломаченко нет нокаутирующей мощи, чтобы уложить соперника сразу, но он может затащить тебя в глубокие воды. Он - изношенный боец, который находится на излете и пытается заработать хороший чек за наш бой. Ломаченко хочет получить около 8 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем он стоит.

Мне начхать на этого парня. Отдайте мне три пояса, которые на самом деле принадлежат мне. Я заслужу их, побив Ломаченко. Я знаю, что одержу победу. Я уверен в этом“, - приводит слова Лопеса Boxing News24.

Отметим, что Лопес рассказал, как Ломаченко побеждает своих соперников.