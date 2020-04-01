Паркер сделал прогноз на бой Усик - Чисора
Боксер назвал хорошие качества украинца.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер считает, что Александр Усик победит Дерека Чисоры.
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“Прошлый бой Александра Усика стал хорошим знакомством с супертяжелым дивизионом.
Усик - обладает хорошим мастерством, он разнообразный и очень техничный боец, который побьет Чисору“, - цитирует Паркера Boxing News24.
Отметим, что Паркер считает, что украинец сможет удивить соперников в супертяжелом весею
Ранее сообщалось, что бой Усика и Чисоры может состояться в июле.
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