Переключиться на мобильную версию

Паркер сделал прогноз на бой Усик - Чисора

Комментариев: 0
Боксер назвал хорошие качества украинца.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер считает, что Александр Усик победит Дерека Чисоры.

Читай также: Усик - критикам: Вас бесит, что я не соответствую вашим ожиданиям? Нытики

“Прошлый бой Александра Усика стал хорошим знакомством с супертяжелым дивизионом.

Усик - обладает хорошим мастерством, он разнообразный и очень техничный боец, который побьет Чисору“, - цитирует Паркера Boxing News24.

Отметим, что Паркер считает, что украинец сможет удивить соперников в супертяжелом весею

Ранее сообщалось, что бой Усика и Чисоры может состояться в июле.

Поделись:
Теги: Джозеф Паркер, Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь