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Лопес: Соперники Ломаченко сдаются на стуле, ведь у них нет яиц, чтобы встать и драться

Комментариев: 2
Боксер раскритиковал оппонентов украинца.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес рассказал, почему соперники Василия Ломаченко уступают ему.

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“Я с нетерпением жду боя с Ломаченко. Он медленно начинает бой. Ему нравится шаг за шагом изматывать соперников легкими ударами. Ты даже их не замечаешь, но после они превращаются в мощные выстрелы.

Это заставляет всех оппонентов Василия сдаваться. Соперники Ломаченко сдаются на стуле, потому что у них нет яиц, чтобы встать и драться.

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Меня же можно вынести только на носилках. Я не из тех бойцов, которые сдаются. Я ломал руку в первом раунде, получал рассечение во втором и травмировал крестообразную связку во время поединка.

Что вам еще нужно от бойца, который никогда не сдается и не ищет оправданий? Люди не знают, каково это - находиться на ринге и бить соперника сломанной рукой“, - цитирует Лопеса Boxing News24.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его перенесли из-за коронавируса.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.04.2020, 17:43
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гость
Ё..б..а..н..ы..й дрищь, шо ты ссученый пи...да...р....ок куришь?
Лопес  (аноним)  11.04.2020, 17:18
Оценка:  0
Лопес
У меня есть два яйца и я всегда ношу их с собой. Могу показать. Кроме того, у меня есть глисты и простатит. Их показать не могу. И я со всем этим хозяйством, со сломанной рукой и вставной шелюстью выхожу в ринг и бьюсь. Я настоящий Герой ринга, и у меня справка есть.
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