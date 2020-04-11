Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком

Россиянин готов подраться с украинцем снова.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал, что хотел бы провести реванш с Александром Усиком.

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“У меня есть четыре боя в моей карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провел успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом.

Ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги“, - приводит слова Гассиева официальный сайт Федерации бокса России.

Ранее Усик прокомментировал реванш с Гассиевым.