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Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком

Комментариев: 3
Россиянин готов подраться с украинцем снова.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал, что хотел бы провести реванш с Александром Усиком.

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“У меня есть четыре боя в моей карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провел успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом.

Ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги“, - приводит слова Гассиева официальный сайт Федерации бокса России.

Ранее Усик прокомментировал реванш с Гассиевым.

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Теги: Мурат Гассиев, Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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Усик  (аноним)  11.04.2020, 16:46
Оценка:  0
Усик
У меня в супертяжах
Больше мыслей о Боге.
Раньше был я Великий,
А теперь я - убогий...
pусский  (аноним)  11.04.2020, 16:03
Оценка:  -1
pусский
А куй его знает, удача любит дураков, с удовольствием посмотрю реванш! Усик старее, в горах сроду не бывал, да и рифмоплётство забирает остатки интеллекта из мозга боксёра...
СливнойБачок    11.04.2020, 15:37
Оценка:  +1
СливнойБачок
Гассиев хочет опять замечательно получить по роже.
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