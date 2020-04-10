Майдана признался, что сделал памятную подвеску из выбитого зуба Мейвезера

Флойд Мейвезер отрицает, что у него выбили во время боя зуб.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Маркос Майдана рассказал, что сделал памятную сувенирную подвеску из зуба Флойда Мейвезера.

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По словам Маркоса, он выбил зуб в третьем раунде их поединка, который состоялся в 2014 году. На записи боя видно, что после удара Майданы справа из рта Мейвезера что-то вылетело. Сам Флойд отрицает, что лишился зуба.

Майдана показал на своей страничке в Instagram, что зуб Мейвезера превратился в подвеску.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер отложил свое возвращение на ринг.