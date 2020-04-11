Лопес - о Ломаченко: Этот дерзский с**ин сын смешит меня

Американец в очередной раз заявил, что нокаутирует своего соперника.

Чемпион мира в легком весе по версиям IBF Теофимо Лопес высказался о поединке против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.

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"Этот дерзкий с**ин сын смешит меня. Я получу наслаждение от того, что отправлю его в нокаут. Для меня это либо убить, либо быть убитым. Посмотрим, кто в итоге останется чемпионом.

Какой бы они не построили план на бой - это не сработает. Со мной это не сработает", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fighthype.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его перенесли из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес назвал Василия Ломаченко высокомерным подонком.