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Лопес - о Ломаченко: Этот дерзский с**ин сын смешит меня

Комментариев: 5
Американец в очередной раз заявил, что нокаутирует своего соперника.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям IBF Теофимо Лопес высказался о поединке против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.

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"Этот дерзкий с**ин сын смешит меня. Я получу наслаждение от того, что отправлю его в нокаут. Для меня это либо убить, либо быть убитым. Посмотрим, кто в итоге останется чемпионом.

Какой бы они не построили план на бой - это не сработает. Со мной это не сработает", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fighthype.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его перенесли из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес назвал Василия Ломаченко высокомерным подонком.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  11.04.2020, 13:55
Оценка:  0
pусский
У Лопеса охуительно дерзкий попес, прямо лезет очком на залупу!
гость  (аноним)  11.04.2020, 13:04
Оценка:  0
гость
Два лилипута меряются 10см писюнами ))) подрасти до нормального роста и набери нормальный вес для мужика , потом хлeбaло раскрывай.
гость  (аноним)  11.04.2020, 12:58
Оценка:  -2
гость
как сказал Вася посмотрим на лица Лопеса и папаши после поединка
СерыйКыць    11.04.2020, 12:39
Оценка:  -23
СерыйКыць
Да,в Васе стало немало от клоуна...И это огорчает.Но махается на ринге рн козырно.Хотя на улице ему бы многие заводские работяги наваляли бы по соплям.
АК-74  (аноним)  11.04.2020, 12:36
Оценка:  0
АК-74
Лапотник Ломаченко будет грубо нокаутирован, лапти только отлетят к ибени матери на Россию.
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