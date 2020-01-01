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Глава WBC назвал сильные качества Гвоздика

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Маурисио Сулейман считает, что украинец проиграл чемпионский титул, так как не был готов к бою против Артура Бетербиева психологически.
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился своим мнением об известном украинском боксере Александре Гвоздике.

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“Я очень уважаю Александра Гвоздика, у него очень сильный характер и большое сердце. Он завоевал титул в бою с Адонисом Стивенсоном, после которого канадец впал в кому. И он не праздновал свою победу, ведь с соперником произошло горе. Это вызывает очень большое уважение.

Александр - джентельмен, я уверен, что он вернется в статус чемпиона мира после того, как проиграл титул в поединке против Артура Бетербиева. Гвоздик это очень сильный и умный боксер.

Он комплексный боксер. Он может боксировать, он очень технически обучен, но также у него есть и мощь, сила. Также у Александра очень сильная левая рука, хотя он это и хорошо скрывает“, - рассказал Сулейман в эксклюзивном интервью Luckypunch.net.

Функционер также прокомментировал поражение Гвоздика в бою против Артура Бетербиева, и высказался о возможном реванше между ними.

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“Да, он очень сильный боксер. Он удивил многих в бою с Гвоздиком и выиграл полностью заслуженно. Украинец не был готов к поединку психологично. Я думаю, будет интересно снова посмотреть на их бой.

Реванш? Да, конечно, это возможно. Сейчас россиянину нужно провести защиту пояса IBF в бою с китайцем Мэном Фанлунем. Их бой был отложен из-за карантина.

Гвоздик продолжает занимать первое место в нашем рейтинге, и после защиты Бетербиева мы будем принимать свое решение“, - добавил Маурисио.

Ранее сообщалось, что россиянин Артур Бетербиев не видит смысла в реванше с Александром Гвоздиком.

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Теги: бокс, Маурисио Сулейман, Александр Гвоздик, WBC
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