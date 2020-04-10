Президент WBC: Бой Постол - Рамирес будет одним из первых после возобновления бокса

Виктор Постол в скором времени может все же провести титульный бой, который дважды откладывался из-за коронавируса.

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился своим мнением об украинском боксере Викторе Постоле, выступающему в первом полусреднем весе.

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"Виктор - отличный чемпион, он крутой боксер. Сейчас у него нет титула, но он является обязательным претендентом на пояс. Он должен был сразиться с Рамиресом в Китае, но бой был в первый раз перенесен. Потом была назначена дата на май в США, но и ее отменили.

Я думаю, что этот поединок станет одним из первых, которые будут проведены, когда бокс вернется. Думаю, что проблем с мотивацией точно не будет. Ведь сейчас все голодны до спорта, все сидят по домам и ждут, когда можно будет вернуться в ринг.

Я уверен, что и Постол и Рамирес находятся в ожидании того, чтобы они вышли в ринг и показали себя болельщикам", - рассказал Сулейман в эксклюзивном интервью Luckypunch.net.

Напомним, в первый раз бой Постол - Рамирес должен был пройти в Китае 1 февраля, но из-за коронавируса его решили перенести.

Планировалось организовать поединок 9 мая в США, но его вновь перенесли на неопределенное время.