Переключиться на мобильную версию

Телеканал Sky Sports снял документальный фильм о победе Усика над Беллью

Комментариев: 0
Фильм получил название "Усик против Беллью. Проблеск величия".
Александр Усик в бою против Тони Беллью
Александр Усик в бою против Тони Беллью
Getty Images

Известный британский телеканал Sky Sports снял документальный фильм о победе именитого украинского боксера Александра Усика над британским спортсменом Тони Беллью.

Читай также: Усик: В крузервейте я достиг потолка, теперь иду по такому же пути в супертяжах

Новый фильм от Sky Sports получил название “Усик против Беллью. Проблеск величия“. Это был последний поединок Усика в крузервейте перед переходом в хэвивейт. Пресс-служба канала уже опубликовала промо-ролик документального фильма.

Поединок Усика и Беллью состоялся в ноябре 2018 года в Манчестере (Великобритания). Украинец одержал победу нокаутом в 8-м раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Александр Усик написал мотивационное стихотворение.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, документальный фильм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь