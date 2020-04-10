Телеканал Sky Sports снял документальный фильм о победе Усика над Беллью
Известный британский телеканал Sky Sports снял документальный фильм о победе именитого украинского боксера Александра Усика над британским спортсменом Тони Беллью.
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Новый фильм от Sky Sports получил название “Усик против Беллью. Проблеск величия“. Это был последний поединок Усика в крузервейте перед переходом в хэвивейт. Пресс-служба канала уже опубликовала промо-ролик документального фильма.
Поединок Усика и Беллью состоялся в ноябре 2018 года в Манчестере (Великобритания). Украинец одержал победу нокаутом в 8-м раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Ранее сообщалось, что Александр Усик написал мотивационное стихотворение.
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